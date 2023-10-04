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لبنان

في فنيدق.. إطلاق نار بسبب خلافات نسائية!

Lebanon 24
04-10-2023 | 14:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع إشكال عائلي في بلدة فنيدق العكارية من الـ"ص" تطور الى اطلاق ﻧار في الهواء بين الطرفين، حيث سمع اطلاق النار في انحاء البلدة عرف لاحقاً ان سببه خلافات نسائية.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات من دون تسجيل اصابات.
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