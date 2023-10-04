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لبنان
منذ قليل.. أهالي صيدا شعروا بهزة أرضية
Lebanon 24
04-10-2023
|
15:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اهالي صيدا شعروا بهزة أرضية منذ قليل.
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