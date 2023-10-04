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لبنان

حمية يعلن بدء ورشة صيانة بعض الطرق في قضاء مرجعيون

Lebanon 24
04-10-2023 | 15:35
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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عبر حسابه على منصة "أكس"، "بدء ورشة صيانة بعض الطرق في قضاء مرجعيون من خلال الوفر الحاصل من قرض البنك الدولي".
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