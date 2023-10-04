حمية يعلن بدء ورشة صيانة بعض الطرق في قضاء مرجعيون

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عبر حسابه على منصة "أكس"، "بدء ورشة صيانة بعض الطرق في قضاء مرجعيون من خلال الوفر الحاصل من قرض البنك الدولي".

Advertisement