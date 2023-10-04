للتوعية ضد سرطان الثدي... إضاءة مبنى وزارة الصحة باللون الزهري

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أضاءت وزارة الصحة العامة مبناها في بير حسن باللون الزهري، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، واللجنة الوطنية للسرطان، بالتزامن مع انعقاد اول اجتماع لها.وتأتي هذه الخطوة في إطار إطلاق الوزارة الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي.