وكأنّ حظوظهما كاسحة

يتصرَّف مرشحان على الأقل، وهما من خارج الجسم المدني، وكأن حظوظ الواحد منهما، باتت كاسحة، وتنتظر الوقت المناسب، للاعلان عن الترشيح الاجماعي أو الأكثري، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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