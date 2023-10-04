24
o
بيروت
24
o
طرابلس
28
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة فرنسيّة – قطريّة تمثل "الخماسيّة" في بيروت؟
Lebanon 24
04-10-2023
|
22:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ميشال نصر في" الديار": كشفت معلومات ديبلوماسية عن استضافة الرياض في غضون الايام العشرة القادمة، لقاء لممثلي "خماسية" باريس، لاعادة تصويب مسارها وحسم بعض النقاط العالقة، ومن بينها مسألة العقوبات الخلافية، في ضوء التقرير الذي ستقدمه الدوحة، وتصورها للحل المقترح، والذي يبدو ان فكرة عقد "دوحة2" قد اسقطت منه.
Advertisement
وكشفت المصادر ان ثمة طرحا في الكواليس يقضي بدمج مهمتي الموفدين الفرنسي والقطري، عبر تشكيل لجنة ثنائية تزور لبنان، وتطرح مبادرة واضحة للحل باسم "الخماسية"، رغم ان واشنطن لا تزال غير متحمسة حتى الساعة، وسط دفع فرنسي لادخال ايران الى المجموعة لدورها الكبير المساعد.
واعتبرت المصادر ان التعويل الذي كان قائما من قبل الايليزيه على الحوارات الثنائية في بيروت، لاحداث خرق في التوازنات، خصوصا بين التيار الوطني الحر وحزب الله قد سقط، بعدما تبلغ الفرنسيون صراحة ان الامور "مش ماشية"، وان هدف الحوار الشكلي المستمر هو احتواء اي خلاف شيعي - مسيحي وتنفيسه، خوفا من خروج الامور عن السيطرة.
تشير المصادر الى انه ورغم التعثر الرئاسي، الا ان ثمة ملفات اخرى تسير بدفع قوي، خصوصا موضوع ترسيم الحدود البرية، خصوصا عند نقطة الماري-الغجر، مع توقع عودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين الى بيروت ،منتصف الشهر الحالي، بعد تبلغ الطرف الاميركي رسائل غير مباشرة ، تتضمن طرح على مقايضة الترسيم بتفكيك "خيمتي" الحزب، وهو امر كان طرح لبنانيا على اعضاء مجلس الامن خلال مداولات التجديد لقوات الطوارئ الدولية، انما في مقابل اسقاط البندين الخلافيين من القرار، الا ان واشنطن اصرت على فصل القضيتين.
وتتابع المصادر بان نقطتين ستبقيان عالقتين في مسالة ربط النزاع الحدودي مع اسرائيل، الى حين انجاز التسوية النهائية، وهما، النقطة "بي1"، ومسالة مزارع شبعا، بعد اتفاق ضمني انجزت مسودته عبر طرف ثالث، حرر حزب الله من اي حرج، وهو ما اعلنه صراحة امينه العام السيد حسن نصر الله بتاكيده الوقوف وراء الدولة اللبنانية في موضوع الترسيم، في استنساخ للاتفاق الذي انجز في ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو ما يؤشر الى وجود ليونة لدى حارة حريك، التي لم تبالغ حين اكدت عدم وجود ترابط بين الملفات،اي الرئاسة والترسيم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أخبار طلاقه.. فارس كرم يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة
Lebanon 24
بعد أخبار طلاقه.. فارس كرم يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة
02:02 | 2023-10-04
04/10/2023 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كالمُراهقات: نوال الزغبي بتنورة قصيرة جدا.. والجمهور يُهاجمها: "ناسية البنطلون"! (فيديو)
Lebanon 24
بدت كالمُراهقات: نوال الزغبي بتنورة قصيرة جدا.. والجمهور يُهاجمها: "ناسية البنطلون"! (فيديو)
03:53 | 2023-10-04
04/10/2023 03:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا عازار تزداد جمالا بعد 28 سنة على انتخابها ملكة جمال لبنان (فيديو)
Lebanon 24
دينا عازار تزداد جمالا بعد 28 سنة على انتخابها ملكة جمال لبنان (فيديو)
02:03 | 2023-10-04
04/10/2023 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية قوية ضربت سوريا
Lebanon 24
هزة أرضية قوية ضربت سوريا
10:46 | 2023-10-04
04/10/2023 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف زوجة ممثل... هو أيضاً هارب من وجه العدالة!
Lebanon 24
توقيف زوجة ممثل... هو أيضاً هارب من وجه العدالة!
06:24 | 2023-10-04
04/10/2023 06:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:12 | 2023-10-04
تحرك رسمي لضبط النزوح السوري العشوائي وتحذيرات من مخطط دولي
22:14 | 2023-10-04
وزير العدل يحيل "نادي القضاة" إلى التفتيش
22:15 | 2023-10-04
ورشة تشريعية لتنقيح الاقتراحات والاتفاقات
22:48 | 2023-10-04
50% من الأدوية مهرّبة.. صيدليات كبرى تتاجر بالدواء المهرّب ومخازن كبرى
22:21 | 2023-10-04
العام الدراسي الرسمي يبدأ الاثنين
22:20 | 2023-10-04
قنبلة النازحين تسابق الأزمة المالية
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
05/10/2023 07:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
05/10/2023 07:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
05/10/2023 07:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24