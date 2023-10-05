بين تشرين وتشرين صيف ثانٍ: بعد الأمطار الطوفانية.. الحرارة ستُلامس الـ 30 درجة في هذا الموعد

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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان المنخفض "الياس" انهى مسيرته في لبنان بأمطار طوفانية ضربت المناطق الوسطى الساحلية والجبال الغربية، وارتفع منسوب المياه فغرقت بيروت بالفيضانات بسبب الامطار الغزيرة التي تساقطت من ساعات فجر الاربعاء وحتى الساعة السابعة والنصف صباحاً وقد بلغت نسبة الهطولات 86,8 مم في بيروت/ و 72,5 في القبيات/ و 91,4 مم في شكا والبترون/ و 77,3مم في زوق مكايل/ و 20,3مم في بولونيا وضهور الشوير/ وذلك من صباح الاحد ولغاية صباح الاربعاء.واشار الاب خنيصر قبل وصول "الياس" ان ما حصل في فولوس اليونانية ووسط اليونان لن يتكرر في لبنان من دمار بنى تحتية وجرف سيارات وغرق منازل، علماّ انّ هذا المنخفض سينحرف نحو تركيا وسواحل سوريا ولبنان، فقد وصلت نسبة الهطولات الغزيرة في فولوس الى 350 مم لثلاثة ايام دون توقف، اما في لبنان فحصة الامطار ستكون للساحل اللبناني الوسط والشمالي وعكار والجبال الغربية، دون الجنوب والبقاع وستتراوح بين 20 و 90 مم.وأضاف خنيصر: "بعد انحسار المنخفض "الياس" صباح أمس الاربعاء، سوف تتجه سحب رعدية اليوم الخميس من سيناء نحو فلسطين وستؤثر على بعض المناطق اللبنانية وجنوب سوريا (حوران) بحالة عدم استقرار سريعة سيتخللها امطار محلية غير شاملة، مع احتمال حدوث عواصف رعدية".يتحول الطقس الى مشمس غدا الجمعة مع ضباب محلي على الجبال، وترتفع درجات الحرارة لتلامس 30 درجة ساحلا و 27 درجة بقاعاً.درجات الحرارة على الساحل 29 نهاراً و 23 ليلاًفي البقاع: 27 نهاراً و 16 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 14 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و 06 ليلاًالرياح: شمالية غربية سرعتها 20 كم في الساعة، تنشط احيانا لتلامس 45 كم في الساعة في الشمالالضغط الجوّي: 1016hpaالرطوبة: 70%حالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 29 درجة.