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لبنان

قطر لن تكرر التجربة الفرنسية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-10-2023 | 01:15
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بالرغم من الموقف شبه الحاسم الذي أعلنته "قوى الثامن من اذار" تجاه الحراك القطري والذي يظهر رفضاً جديا لكل التلميحات السياسية التي تضمنتها لقاءات الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني (ابو فهد)، الا ان الدوحة "لن تقع في الحفرة التي وقعت فيها فرنسا".
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وبحسب مصادر مطلعة" فإن الدوحة ستكون حريصة جداً على الحفاظ على علاقة ايجابية بغالبية الافرقاء السياسيين من دون استثناء، ولن تقبل ان تصبح طرفاً في الكباش الرئاسي بالرغم من موقفها ورأيها الواضح".
من هنا، تؤكد المصادر "ان قطر ستستمر بمساعيها لكنها ستحرص على ترك التواصل مفتوحا مع جميع الافرقاء وعدم خوض معركة كسر عظم ضد هذا الفريق او ذاك وهذا ما سيظهر خلال الايام المقبلة بشكل واضح".

المصدر: لبنان 24

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