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لبنان
مرشحون رئاسيون يتواصلون مباشرة مع الحزب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-10-2023
|
01:45
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يعبّر بعض المتابعين السياسيين عن انزعاجهم من التواصل المستمر بين بعض المرشحين الرئاسيين وقيادة "حزب الله"، خصوصا أن هؤلاء المرشحين الواقعيين او المحتملين ليسوا من بين حلفاء الحزب.
وتؤكد مصادر مطلعة انه، بإستثناء المرشحين الصريحين لـ"قوى الرابع عشر من آذار"، يتواصل جميع المرشحين او الطامحين الرئاسيين مع الحزب بشكل شبه دوري ومباشر، وذلك من خلال زيارات في الضاحية الجنوبية ، يعرضون خلالها تقديم الضمانات السياسية له.
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وترى المصادر ان "حزب الله" يتعامل بإيجابية مطلقة مع هؤلاء المرشحين ويبدي استعداده لاكمال التنسيق والتواصل والتعاون في المرحلة المقبلة، مع التأكيد أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية هو المرشح الوحيد لحارة حريك في الوقت الحاضر.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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