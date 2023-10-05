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لبنان

همّ باسيل الاساسي

Lebanon 24
05-10-2023 | 01:30
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عاد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى ممارسة هوايته السياسية والحزبية الأساسية وهي الجولات المناطقية التي اعتاد القيام بها بشكل مكثف قبل ثورة 17 تشرين لينكفئ بعدها تجنباً لأي موقف سياسي وشعبي غير مناسب.
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لكن المرحلة الحالية تبدو مختلفة، اذ انه، وبحسب مصادر مطلعة، فإن أهداف باسيل باتت تشمل فك الحصار والعزلة عن نفسه وعن تياره في الشارع المسيحي وهذا بات أمراً واضحاً من خلال شكل زياراته ونوعيتها.
وترى المصادر ان "القوات اللبنانية" غير راضية عن كل ما حصل خلال زيارة باسيل الى البقاع عموما وزحلة خصوصا، لأن الرجل يحاول العودة مجددا الى الواقع الشعبي المسيحي بعد ان خرج منه خلال عهد الرئيس ميشال عون وثورة 17 تشرين، وهذا ما يجب على خصومه إحتواء نتائجه سياسياً بسرعة قياسية.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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