مصرفٌ في لبنان "يفاجئ" زبائنه.. ماذا فعل؟

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فوجئ مواطنون مؤخراً بإقفال أحد المصارف الكبرى فرعاً أساسياً له في مدينة صيدا، وذلك من دون إبلاغ عددٍ كبير من عملائه بهذه الخطوة.ووفقاً للمعلومات، فإنّ هذه الخطوة التي حصلت تتحدّدُ في تقليص المصرف لفروعه إسوةً بما فعلته مصارف أخرى منذ بداية الأزمة الماليّة في لبنان عام 2019.في المقابل، قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنَّ بعض المصارف قد تتخذ الخطوة نفسها من أجل "ضبط نشاطها" أكثر وتخفيض التكاليف عليها تداركاً لأي خسائر قد تطالها مستقبلاً.