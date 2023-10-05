"لا فيزا" لرئيس الاتحاد العمال العام إلى الجزائر.. ما السبب؟

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تعقد ورشة عمل حول "مشروع ميثاق النهوض في الحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط" يوم السبت المقبل في العاصمة الجزائرية، وذلك بدعوة من الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.ووجهت دعوة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمُشاركة في ورشة العمل وكان من المُفترض ان يُسافر رئيس الاتحاد العمالي العام وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشارة الأسمر ومقرّر لجنة الاقتصاد في المجلس محمد الجوزو للمُشاركة في هذه الورشة، الا ان الأسمر فوجئ بأنه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الجزائر.وقال الأسمر في حديث لـ"لبنان 24" انه "حجز تذكرة الطائرة وكان من المفترض ان يُسافر اليوم ولكن فوجئ بعد عدة مراجعات انه لم يحصل على الفيزا"، مؤكدا انه لا يعرف سبب الرفض.وشدد الأسمر على ان "الجزائريين هم اشقاء ونتشارك معهم عدة أمور مُشتركة في الواقع الاجتماعي والإنساني والنقابي"، ولفت إلى ان "هذا المؤتمر يشمل كل دول حوض البحر الأبيض المتوسط"، متمنياً ان "تأخذ الأمور مجراها الصحيح".