الوزن الزائد صديقه المفضل: اقضي على سرطان الثدي عبر التغذية السليمة

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وبقدر الأهمية الكبرى التي تمثلها التغذية الصحية في حياتنا بشكل عامّ، إلا أنها غير كافية بمفردها للقضاء على الخلايا السرطانية في الجسم، من أي نوع كانت، بحسب البروفيسور ناجي الصغير، رئيس قسم أمراض الدم والسرطان في الجامعة الأميركية في بيروت والرئيس المؤسس للجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي.وفي حديث لـ"لبنان 24"، أكّد الصغير أن القضاء على الخلايا السرطانية يتمّ إمّا عن طريق الجراحة، إمّا عن طريق إعطاء العلاج الكيميائي أو الشعاعي، أو عن طريق إعطاء الأدوية التي تصيب الأنزيمات والمستقبلات الحياتية لهذه الخلايا وتغذي تكاثرها ونموّها، فضلاً عن الأدوية المناعية التي تقوي مناعة الجسم ضدّ الخلايا السرطانية، مشدداً على أن الطعام يلعب دوراً مساعداً إلى جانب العلاجات المستخدمة.إلى ذلك، تحدّث الصغير عن أنسب نظام غذائي على النساء اتباعه من عمر صغير لتفادي الإصابة بسرطان الثدي، قائلاً إن الإكثار من الخضار والفواكه والتقليل من الكحول وممارسة الرياضة، كلها عوامل من شأنها التقليل من الإصابة بسرطانات عدة، مثل الثدي، القولون، المعدة، الرحم وغيرها.ولفت إلى أنه حينما يكتشف السرطان وتتمّ معالجته، يساعد نظام "البحر المتوسط" أو الـMediterranean Diet على عدم عودة المرض من جديد لمن أنهى العلاج.وفي هذا الإطار، نفى الصغير كل ما نعرفه عن أن تناول السكر واللحوم والحليب يسبب السرطان، قائلاً لا دراسات علمية تثبت ذلك، بل يمكن تناول كل الأصناف ولكن باعتدال شرط عدم زيادة الوزن.إلى ذلك، شدد على ضرورة الإبتعاد عن الطعام المحروق أثناء الطهي، محذراً من استعمال المواد الكيميائية والأدوية التي يستخدمها المزارعون لرشّ المزروعات التي تصل إلى المستهلكين وهي مرشوشة حديثاُ، ما يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.كما كشف الصغير أنه بالنسبة للنساء المصابات بالمرض ويتمّ علاجهنّ ويتناولن علاجات مضادة للهورمونات، المهمّ هو ألا يزيد وزنهنّ لأن احتمالية عودة المرض لديهنّ تتزايد، داعياً إياهنّ لممارسة الرياضة والتخفيف من الكحول.وفي حين دعا للتقليل من تناول اللحوم والشحوم والدهون وممارسة الرياضة، إذ أنها من أهمّ سبل الوقاية من كل أنواع السرطان، شدد الصغير على أن الأهمّ من الوقاية هو الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى لزيادة نسبة الشفاء التام بحوالي الـ90%.إلى ذلك، لفت موقع Healthline الطبي إلى أن العديد من العوامل ترتبط بتطور سرطان الثدي، وتشير الأبحاث إلى أن هذه الأطعمة وغيرها قد تقلل من خطر الإصابة بالمرض:- الخضار الورقية الخضراء، مثل الكرنب، الجرجير، السبانخ، الخردل الأخضر والسلق وغيرها.- الخضروات الصليبية، بما في ذلك القرنبيط والملفوف والبروكولي- خضروات الآليوم، كالثوم والبصل والكراث- الحمضيات مثل البرتقال، الغريب فروت، الحامض، اليوسفي- الفواكه وعلى رأسها الخوخ والتفاح والكمثرى والعنب- الأسماك الدهنية بما في ذلك السلمون والسردين والماكريل- الحبوب الكاملة مثل القمح والأرز البني والشعير والكينوا- المكسّرات النيئة وعلى رأسها الجوزوفي ما يلي أنواع من الطعام من شأنها أن تزيد من خطر إصابتك بسرطان الثدي:- الكحول- الوجبات السريعة- الأطعمة المقلية- اللحوم المصنعة- السكر المضاف- الكربوهيدرات المكررة.