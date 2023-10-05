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لبنان

من الأشخاص الخطيرين.. قوى الأمن توقف الرأس المدبر لعمليات تجارة وترويج مخدّرات

Lebanon 24
05-10-2023 | 03:18
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول حصول عمليات تجارة وترويج مخدرات من قبل مجهولين في محلة شبعا والمناطق المجاورة.
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على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورّطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، توصلت إلى تحديد هوية الرأس المدبر لعمليات تجارة وترويج المخدرات في منطقة شبعا، ويدعى:

ع. غ. ن. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق، وبحقه العديد من مذكرات التوقيف بجرائم تجارة وترويج المخدرات، ويُعَدّ من الأشخاص الخطرين، كما انه حذر جداً في تنقّلاته.

بتاريخ 28-09-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات عملية خاطفة في محلة سوق الخان في حاصبيا، نتج عنها توقيفه على متن دراجة آلية تم ضبطها، وأثناء عملية التوقيف حاول الفرار من عناصر القوة وتدخّل أحد أصدقائه محاولاً مساعدته على الفرار وتهريبه، إلا أنهم تمكّنوا من توقيفه أيضاً، ويدعى: أ. ه. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني).

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بتجارة وترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة شبعا والمناطق المجاورة، واعترف الثاني بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.
 
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