كرامي عرض مع سلّوم أوضاع قطاع الصيادلة في لبنان

إستقبل رئيس "تيار الكرامة" وعضو تكتل "التوافق الوطني"، النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم يرافقه نائب النقيب الدكتور عبد الرحمن مرقباوي ورئيس اللجنة العلمية في نقابة صيادلة طرابلس والشمال الدكتور الصيدلي ايمن علم الدين، في حضور الدكتور الصيدلي ابراهيم حمزة، قبيل توقيعه اتفاقية تعاون وتكامل بين نقابة الصيادلة في لبنان ونقابة أطباء طرابلس والشمال في مبنى نقابة الأطباء.

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تم التشاور بين كرامي والحضور حول "أوضاع قطاع الصيدلة في لبنان، وحول اتفاقية التعاون بين نقابة الصيادلة ونقابة الاطباء في الشمال التي من المتوقع لها ان تكون اتفاقية للتكامل بين القطاعين والتي يجب ان تعمم الى باقي النقابات وباقي القطاعات"، بحسب قول النقيب سلوم.

وأثنى كرامي خلال اللقاء على "جهود نقابة الصيادلة خلال الازمة منذ العام ٢٠١٩ ولغاية اليوم، وعلى جهود النقيب سلوم خصوصاً لجهة التصدي لمنع تهريب الادوية خارج لبنان ولجهة تأمين الدواء بشكل مستمر ودائم وخصوصاً ادوية الامراض المزمنة". وتم التطرق الى "المشاكل والصعوبات التي واجهتها النقابة خلال فترة الازمة خصوصاً في الفترة التي سبقت رفع الدعم عن الادوية حين عانى اللبنانيون من فقدان الادوية المدعومة بسبب قيام بعض التجار باستغلال الازمة وتهريب الادوية الى خارح لبنان".