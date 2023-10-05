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لبنان

نائب سابق في ذمّة الله

Lebanon 24
05-10-2023 | 03:45
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غيّب الموت فجرًا النائب السابق العميد ميشال الخوري عن عمر ٩١ عامًا.
 
 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت المقبل في كنيسة مار يوحنا من عمشيت.
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