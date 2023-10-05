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لبنان

الصادق: وزير الاشغال لم يحضر الجلسة المخصصة للمطار

Lebanon 24
05-10-2023 | 04:05
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس":
 
"لم يحضر وزير الاشغال الجلسة المخصصة لمطار رفيق الحريري الدولي على الرغم من حساسية الموضوع و خطورة وضع المطار الحالي".
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