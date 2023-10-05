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لبنان

جنبلاط بحث في التطورات مع ياسين والبزري وغبريال

Lebanon 24
05-10-2023 | 04:22
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جنبلاط يعرض الاوضاع مع ياسين والبزري وغبريال
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، في حضور النائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤونًا بيئية وعمل الوزارة.
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كما استقبل جنبلاط النائب الدكتور عبد الرحمن البزري،  في حضور النائب أبو فاعور وحرب، وجرى عرض لآخر المستجدات.
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