سلام استقبل السفير الروسي وبحثا في تعزيز التعاون الاقتصادي

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام ، في مكتبه في الوزارة،السفير الروسي لدى لبنان الكساندر روداكوف.تم في خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.