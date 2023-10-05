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لبنان

المطران عودة استقبل سفيرة اليونان في زيارة وداعية

Lebanon 24
05-10-2023 | 06:50
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استقبل  متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده سفيرة اليونان في لبنان Catherine Fountoulaki التي قالت بعد الزيارة: "كانت زيارة وداع لصاحب السيادة المتروبوليت الياس قُبَيل انتهاء مدة مهمّتي كسفيرة لدولة اليونان في لبنان. أكّدت لسيادته وعبّرت له عن مدى تقديري له شخصياً، ولأبرشية بيروت ولكلّ العمل الذي يقومون به للتخفيف من عبء المشاكل عن اللبنانيين وبخاصةعن أعضاء المجتمع الأرثوذكسي. وأكدّت له دعم اليونان الدائم للبنان".
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اضافت:" كانت لنا الفرصة أيضًا لتبادل الحديث حول التطوّرات الراهنة في البلد على كل الصعد سياسيًا، اقتصاديًا واجتماعيًا. عبّرت أيضًا لسيادته عن أملي في تخطّي كل الذين في السلطة اختلافاتهم والعمل معًا للتوصل إلى سلام آمن وازدهار للبلد لأنّ الشعب اللبناني يستحقّ هذا".
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