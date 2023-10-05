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لبنان

الرئيس سلام عرض للاوضاع مع فرونتسكا

Lebanon 24
05-10-2023 | 06:52
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استقبل الرئيس تمام سلام، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في المضيطبة.

 وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة .
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تمام

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