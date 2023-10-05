بالصورة... العثور على جثة مواطن داخل سيارة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة مواطن داخل سيارة رباعية الدفع، في محلة المعرض - طرابلس.

وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني والقوى الأمنية الى المكان.



ويقوم الطبيب الشرعي بالكشف على الجثة.