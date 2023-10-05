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لبنان

بالصورة... العثور على جثة مواطن داخل سيارة!

Lebanon 24
05-10-2023 | 06:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة مواطن داخل سيارة رباعية الدفع، في محلة المعرض - طرابلس.
وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني والقوى الأمنية الى المكان.

ويقوم الطبيب الشرعي بالكشف على الجثة.
 
 
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جثة

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