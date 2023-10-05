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لبنان

"الاشغال" تعلن زيارتها مطار القليعات الخميس المقبل

Lebanon 24
05-10-2023 | 07:00
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أعلنت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عقب جلسة عقدتها في مجلس النواب أنها "باشرت الاستماع الى موضوع التبريكات في المطار المطاعم والكافيتريات الذي رسى على شركة نيفادا، واستمعت اللجنة الى ردود واجوبة المدير العام للطيران المدني حول واقع المطار والخدمات فيه وعلى ملابسات مناقصة تلزيم المطاعم والكافيتريات. كما استمعت الى رئيس هيئة الشراء العام حول دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وملاحظات هيئة الشراء.

وطالبت اللجنة في بيان لها تسليمها لائحة بكل التبريكات في المطار مع خرائط بالمساحات، على ان تعقد ان تعقد اللجنة جلسة في اقرب وقت لمتابعة الموضوع.

كما قررت اللجنة القيام بزيارة الى مطار القليعات يوم الخميس المقبل للاطلاع على واقعه والبحث باعادة تشغيله في اسرع وقت".

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