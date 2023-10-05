بري استقبل السفيرين المصري والارجنتيني

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير المصري ياسر علوي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.وقدم الرئيس بري للسفير علوي درع المجلس النيابي تقديرا لجهوده .واستقبل الرئيس بري سفير الأرجنتين موريسيو أليس في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.