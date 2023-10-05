Advertisement

لبنان

بري استقبل السفيرين المصري والارجنتيني

Lebanon 24
05-10-2023 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1113923-638321118159362340.png
Doc-P-1113923-638321118159362340.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير المصري ياسر علوي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.

وقدم الرئيس بري للسفير علوي درع المجلس النيابي تقديرا لجهوده  .
Advertisement

واستقبل الرئيس بري سفير الأرجنتين موريسيو أليس في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-10-05
05:00 | 2023-10-05
09:51 | 2023-10-05
09:47 | 2023-10-05
09:39 | 2023-10-05
09:35 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24