محاضر ضبط بحقّ 3 مطاعم... ما السبب؟

نظّمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب 3 محاضر ضبط، بحق مطاعم في صيدا، كانت تتقاضى الفواتير على سعر صرف 92000 و95000 و100000 ليرة لبنانيّة.

كما تمّ تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب صهريج محطة محروقات، بعدما تبيّن أنّه يتلاعب برصاص العداد.