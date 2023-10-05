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لبنان

النبطية ... أمن الدّولة تبدأ حملة لإزالة خيم النازحين غير الشرعيّين

Lebanon 24
05-10-2023 | 08:08
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بدأت أمن الدّولة في النبطيّة حملةً لنزع خيم النازحين السوريّين غير الشرعيّين، والذين يقطنونها من دون ترخيص من البلديّات ، وأزالت خيمتين تعودان لـ(م.ش.) في منطقة عين عرب.

 وأفادت في بيان، بأنّ حملة إزالة الخيم هذه،" أتت لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظّمات إرهابيّة، صادرت خلالها أمن الدّولة حتّى اليوم، كمّيّات كبيرة من الأسلحة الحربيّة في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات، وعلى البلديّات أن تتحلّى بأعلى درجات الوعي عند إيوائها لأيّ نازح، ويجب مراقبته والتثبّت من أوراقه القانونيّة والثبوتيّة"، ودعت اللبنانيّين إلى "تبليغ أمن الدّولة أو أيّ جهاز عسكريّ وأمنيّ، بأيّ شبهة تحوم حول سوريّين يعرفونهم، حفاظاً على أمنهم وأمن أولادهم وأهلهم". 
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