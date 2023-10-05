تخريج 59 عنصرًا من الشرطة البلدية في معهد قوى الامن الداخلي

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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه "أقيم خلال الأسبوع المنصرم في معهد قوى الأمن الداخلي-عرمون في قاعة اللواء السفير أحمد الحاج، حفل تخريج 59 عنصرًا من الشرطة البلدية من بلديات مختلفة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، بالشراكة مع الحكومة الكندية والاتحاد الأوروبي Civipol And FIAPP وبالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الذين تابعوا دورة تنشئة مسلكية وقانونية في مجال حقوق الإنسان ومهام قوى الأمن الداخلي، تضمّنت دروساً في علم الأسلحة والرماية وقانون السير والسّلامة المرورية، ومهام الشرطة البلدية في حقل الضابطة الادارية، وكيفية كتابة الإفادات ومحاضر ضبط المخالفات بالإضافة الى تدريب على الاسعافات الأولية.حضر الحفل قائد معهد قوى الأمن الداخلي وكالة العميد بلال الحجار ممثلاّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المديرة العامة للمجالس المحلية والاختيارية في وزارة الداخلية والبلديات السيدة فاتن أبو الحسن، السفيرة الكندية السيدة ستيفاني ماك كولوم، مديرة التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Alexandra Vizzer، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP) السيدة ميلاني هوينشتاين Melanie Hauenstein، ممثّلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعن الاتحاد الأوروبي"FIIAP"، محافظ منطقة الشمال القاضي رمزي نهرا، عدد من القائمقامين ورؤساء البلديات، إضافة إلى عدد من كبار الضباط والمتدرّبين.بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، وقد أُلقِيَت في هذه المناسبة عدة كلمات من قبل كل من: الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP)، مديرة التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السفيرة الكندية وقائد معهد قوى الأمن الداخلي، أجمعت على أهمية تقديم الاتحاد الأوروبي دعما حاسما من خلال توفير التدريب الأساسي والمتخصص للشرطة البلدية. وأن الهدف من هذا المشروع يتجلى بالمساهمة في تقديم خدمة شرطة سريعة الاستجابة ومهنية وخاضعة للمساءلة للشعب اللبناني، على المستويين الوطني والبلدي. كذلك تم تسليط الضوء على الإنجازات الكثيرة لمشروع تطوير عمل الشّرطة البلديّة - التي هي في كثير من الأحيان نقطة الاتصال الأولى بين المواطنين والدولة-، منها: وضع نظام داخلي موحّد لعناصر الشّرطة البلديّة، وضع مدوّنة قواعد السّلوك للشّرطة البلديّة، هندام جديد موحّد، تشجيع تطويع النّساء، برامج تدريبيّة حديثة مبنيّة على الكفاءات، بطاقة مسلكيّة موحّدة، إطار تعاون بين المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية. كذلك، تضمنت الكلمات شكر للدور الريادي التي تلعبه مؤسسة قوى الامن الداخلي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بلبنان، ودور معهد قوى الأمن الداخلي الذي يبقى منارة علمٍ وتدريب مميّزين في المجال الأمنيّ، وشريكاً أساسيّاً في بناء مجتمعٍ أكثر أماناً.كما تخلل الحفل، عرضًا تفاعليا عن مسار تطوير عمل الشرطة البلدية.وفي الختام وزعت الشهادات على المتخرجين، وأخذت الصورة التذكارية بالمناسبة".