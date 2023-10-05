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لبنان

بشأن النازحين السوريين... ماذا طلب وزير الداخلية من المحافظين؟

Lebanon 24
05-10-2023 | 09:18
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وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابين الى المحافظين يطلب فيهما:
الاول، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم.
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الثاني، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل خمسة عشرة يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.
 
 
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