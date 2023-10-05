3 جرحى في حادث صدم في صيدا



صدمت دراجة نارية على متنها مصطفى.ك. من مواليد 2007، ومرعي.ش. من مواليد 2005، سيدة تدعى ر.ش. من مواليد 1986، قرب ساحة الشهداء في صيدا.



وقد أدى الحادث إلى إصابة السيدة بكسر في اليدّ ورضوض في الجسم، كما أصيب الشابان برضوض.

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