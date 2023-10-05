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لبنان

3 جرحى في حادث صدم في صيدا

Lebanon 24
05-10-2023 | 09:25
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صدمت دراجة نارية على متنها مصطفى.ك. من مواليد 2007، ومرعي.ش. من مواليد 2005، سيدة تدعى ر.ش. من مواليد 1986، قرب ساحة الشهداء في صيدا.

وقد أدى الحادث إلى إصابة السيدة بكسر في اليدّ ورضوض في الجسم، كما أصيب الشابان برضوض.
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حادث سير

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