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لبنان

بالصور... حادث سير على أوتوستراد كازينو لبنان

Lebanon 24
05-10-2023 | 09:35
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن إصابة شخصين نتيجة تصادم بين سيارتين على أوتوستراد كازينو لبنان - المسلك الشرقي، ما تسبّب بزحمة سير خانقة في المحلة.
 
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