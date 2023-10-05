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لبنان

إصابة رجل وابنه في حريق سيارة في القبة... هكذا اشتعلت (صور)

Lebanon 24
05-10-2023 | 09:39
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اندلع حريق داخل سيارة من نوع "غولف" في منطقة ساحة القبة - طرابلس، مما ادى الى إصابة صاحب السيارة وابنه بحروق في اليدين والوجه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعُلم أنّ بعض الأولاد كانوا يلعبون بمادة حارقة، فأتت على السيارة، ما أدى إلى اشتعالها.
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