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لبنان

وهاب: هؤلاء الناس لا يُمكن التعايش معهم

Lebanon 24
05-10-2023 | 09:47
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصة "اكس":
 
"هجوم الكلية الحربية في حمص إرهابي بإمتياز وعلى الجيش السوري الرد على الإرهابيين دون رحمة. فهؤلاء الناس لا يمكن التعايش معهم فهم لا يتقنون إلا القتل".
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وئام وهاب

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