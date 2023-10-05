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لبنان
وهاب: هؤلاء الناس لا يُمكن التعايش معهم
Lebanon 24
05-10-2023
|
09:47
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصة "اكس":
"هجوم الكلية الحربية في حمص إرهابي بإمتياز وعلى الجيش السوري الرد على الإرهابيين دون رحمة. فهؤلاء الناس لا يمكن التعايش معهم فهم لا يتقنون إلا القتل".
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Lebanon 24
وئام وهاب
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