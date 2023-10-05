وهاب: هؤلاء الناس لا يُمكن التعايش معهم

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصة "اكس":

"هجوم الكلية الحربية في حمص إرهابي بإمتياز وعلى الجيش السوري الرد على الإرهابيين دون رحمة. فهؤلاء الناس لا يمكن التعايش معهم فهم لا يتقنون إلا القتل".