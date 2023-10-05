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لبنان
توقيف شخصين بحوزتهما حبوباً مخدرة.. أحدهما حاول شهر مسدسه بوجه عناصر دورية من فوج حرس بيروت
Lebanon 24
05-10-2023
|
09:51
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه عند الساعة 17:20 من تاريخ 4-10-2023 وخلال قيام دورية من فوج حرس بيروت بتنفيذ مهمة في محلة سامي الصلح، تنبه عناصر الدورية لدراجة نارية على متنها شخصين كانت تسير بسرعة عالية وقبل وصولها بقليل الى نقطة الدورية التف سائق الدراجة بها محاولاً الفرار الى الجهة الأخرى من الطريق العام فاصطدم بسيارة من رباعية الدفع كانت تمر بالمكان فوقع من كان على متن الدراجة على الأرض وكان يحمل مسدساً حربياً على الفور عمل عناصر الدورية على توقيفه قبل أن يتمكن من سحب سلاحه ، فقام رفيقه الذي كان برفقته على متن الدراجة بشهر مسدسه الحربي الذي كان معداً للرمي بوجه عناصر الدورية فنجح عناصر الدورية من سحب المسدس منه دون أن يتمكن من استعماله، بتفتيشهما عثر بحوزتهما على عدداً من الحبوب المخدرة عدد (٧) حبات، تم توقيفهما وتسليمهما مع الدراجة التي كانا على متنها، والتي لا تحمل لوحات قانونية اضافة الى المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.
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من جهة أخرى تمكنت نفس الدورية من فوج حرس بيروت من توقيف شخصين من التابعية السورية هما : ع.ز مواليد عام 1999 و ب.ب مواليد عام 2004، في محلة وسط بيروت بالقرب من ساحة الشهداء حيث كانا يستقلان دراجة نارية مخالفة، بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات ( أكياس حشيشة الكيف، مخدرات كريستال، حبوب ترامادول وغيرها من المواد المخدرة ، على الفور تم تسليمهما مع الدرجة والمضبوطات إلى المراجع القانونية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهما.
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