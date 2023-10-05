الدولار يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.