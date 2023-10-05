شيخ العقل التقى مجلس أمناء بيت اليتيم الدرزي ووفد الكنيسة الأرثوذكسية

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت مجلس أمناء بيت اليتيم الدرزي الجديد، في حضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، للبحث مع سماحته في واقع الصرح ونيل بركته، من أجل الانطلاق بخطة مرحلية جديدة في معالجة المسائل المتصلة به وبعض التجاوزات السابقة.وقد أعرب شيخ العقل عن "اهتمامه باحتضان بيت اليتيم الدرزي إسوة بسائر مؤسسات الطائفة التي تحرص مشيخة العقل كما المجلس المذهبي على تأدية رسالتها بالشكل الذي يخدم التوجهات التي نشأت لأجلها ومنها مؤسسة بيت اليتيم التي هي رعائية واجتماعية، نتطلع لتطويرها وتحسين ظروف عملها واكمال مسيرتها على النحو المطلوب".كما استقبل الشيخ أبي المنى وفدا من الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية، ضم: رئيس دير مار الياس شويا المطران كوستا كيال، عميد معهد اللاهوت في جامعة البلمند الأرشمندريت يعقوب خليل ومستشار البطريرك يوحنا العاشر القنصل مارك غريب. وتناول البحث قضايا روحية عامة وتلك المتعلقة بتعزيز سبل التلاقي بين المكونات والعائلات الروحية على مساحة الوطن، وقدم الوفد دعوة لشيخ العقل لحضور افتتاح مؤتمر حول الكنيسة الأرثوذكسية الانطاكية في البلمند.كذلك استقبل رئيس حزب "الوفاء اللبناني" أحمد علوان برفقة وفد الذي اطلع سماحته على توجهات الحزب ومواقفهالمعلنة بخصوص القضايا المطروحة.ومن زوار الشيخ أبي المنى:" مستشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعميد كلية الدراسات الاسلامية في الجامعة الاسلامية الدكتور غازي قانصو والمحامي غسان محمود.وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه وفدا من مشايخ آل ملاعب من بيصور.وقام الشيخ ابي المنى بجولة في بلدة مجدلبعنا ورويسات مجدلبعنا زار خلالها الخلوة الدينية وعددا من مشايخ البلدة .وشارك شيخ العقل في اللقاء الديني الشهري في "خلوة جرنايا" في بلدة كفرحيم، بحضور الشيخين الجليلين أبو علي سليمان ابو ذياب وأبو زين الدين حسن غنّام.كما قدّم التعزية في كفرنبرخ بالمرحومة الشيخة ام علي مهيبا سليمان الأشقر ارملة المرحوم الشيخ أبو علي نديم محمد نصر.