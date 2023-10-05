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لبنان

قائد الجيش استقبل أحمد الخير والملحق العسكري المصري مودعاً

Lebanon 24
05-10-2023 | 10:23
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب أحمد الخير وجرى التداول في شؤون البلاد العامة. 
 
كما استقبل الملحق العسكري المصري في لبنان العميد أحمد محمد حسني علي عبد المقصود في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه العقيد عمرو خليل توفيق شاهين.
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