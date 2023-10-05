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لبنان
لمدة 3 أيّام... تدابير سير في بدارو
Lebanon 24
05-10-2023
|
10:37
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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:
اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة 6-10-2023 ولغاية منتصف ليل الأحد 8-10-2023، سيقام احتفال بدعوة من لجنة تجار بدارو يتخلله معارض ومنصات عرض للحرفيين والمؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي والشركات بالإضافة إلى سلسلة احتفالات فنية وثقافية وترفيهية وألعاب للأطفال.
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لذلك، وعطفا على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيتم منع وقوف ومرور السيارات اعتباراً من الساعة 19,00 من تاريخ اليوم 5-10-2023 وطيلة فترة الاحتفال في شارع بدارو الرئيسي في الجزء الممتد بين طريق الشام وجادة سامي الصلح بالإضافة إلى جزء من شارع رقم /87/ وشارعي رامز سركيس وهنري شهاب المتصلين بالشارع الرئيسي عند المستديرة وبعض الشوارع الفرعية، بحيث سيجري تحويل السير الى الطرقات المجاورة.
لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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