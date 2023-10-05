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لبنان

بخاري بحث مع كرامي الاوضاع العامة

Lebanon 24
05-10-2023 | 10:47
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استقبل سفير  المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في مكتبه في السفارة  اليوم، رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي.

 وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وآخر تطورات الأوضاع في لبنان لاسيما مستجدات الملف الرئاسي وضرورة انجازه، كما جرى البحث في عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
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وكان السفير بخاري كتب عبر حسابه على منصة "اكس": "سعدت صباحًا بلقاء الدكتور نبيل خليفة صاحب الومضات الفكرية والأطروحات الفلسفية التي تُثير الأسئلة وتفتح أبواب النقاش وتحضّ على إعادة التفكير".
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