Advertisement

لبنان

حمية: فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار مواقف السيارات في المطار هذا الشهر

Lebanon 24
05-10-2023 | 10:56
A-
A+
Doc-P-1113985-638321255918113909.jpg
Doc-P-1113985-638321255918113909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "اكس": "ضمن الاسثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، ينتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار ، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقا لاحكام قانون الشراء العام".
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:33 | 2023-10-05
02:00 | 2023-10-05
03:00 | 2023-10-05
13:23 | 2023-10-05
13:23 | 2023-10-05
13:05 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24