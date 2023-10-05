حمية: فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار مواقف السيارات في المطار هذا الشهر

كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "اكس": "ضمن الاسثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، ينتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار ، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقا لاحكام قانون الشراء العام".



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