Advertisement

لبنان

كتاب جديد من مولوي لقوى الأمن.. هذا مضمونه

Lebanon 24
05-10-2023 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1113992-638321274422821723.png
Doc-P-1113992-638321274422821723.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عطفاً على الاجتماع الذي عقد يوم أمس في وزارة الداخلية والبلديات بحضور المحافظين ورؤساء البلديات الكبرى واستكمالاً للإجراءات المتعلقة بأزمة النازحين السوريين في لبنان، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، يطلب فيه إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات.
Advertisement

كذلك، طلب مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود إعطاء التعليمات الى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للعمل على إزالة ظاهرة التسول لاسيما عند اشارات المرور من قبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:33 | 2023-10-05
02:00 | 2023-10-05
03:00 | 2023-10-05
13:23 | 2023-10-05
13:23 | 2023-10-05
13:05 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24