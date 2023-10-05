مولوي بحث مع الرياشي والمر في واقع النزوح السوري

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، النائب ملحم الرياشي.

Advertisement

وبحث المجتمعون خلال اللقاء في واقع النزوح السوري وتداعياته.وفي السياق، استقبل مولوي، النائب ميشال المر الذي أثنى على "جهود الوزير، لا سيما في ملف النزوح السوري".كما التقى النائب محمد يحي، وبحث معه في شؤون عكار على كل المستويات.