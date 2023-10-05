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لبنان

مولوي بحث مع الرياشي والمر في واقع النزوح السوري

Lebanon 24
05-10-2023 | 11:33
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التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، النائب ملحم الرياشي.
 
 
وبحث المجتمعون خلال اللقاء في واقع النزوح السوري وتداعياته.
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وفي السياق، استقبل مولوي، النائب ميشال المر الذي أثنى على "جهود الوزير، لا سيما في ملف النزوح السوري".

كما التقى النائب محمد يحي، وبحث معه في شؤون عكار على كل المستويات.
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