بيرم رعى افتتاح معرض بيروت الدولي للابتكار

Advertisement

برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، افتتحت "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث" معرض بيروت الدولي للابتكار 2023، في الجامعة اللبنانية - المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا - مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدت.بعد الافتتاح، أثنى بيرم في كلمة ألقاها على "جهود الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث التي تحدت كل الظروف الصعبة"، مشددا على أن هذا المعرض "يساهم في استعادة الثقة بلبنان، ومشاركة المبتكرين لا سيما من خارج لبنان هي تأكيد على هذه الثقة".كما أثنى على إقامة المعرض في الجامعة اللبنانية التي "تبقى منارة للعلوم والابتكار، على مساحة الوطن اللبناني"، مؤكدا "أهمية رعاية الابتكار وصولا لاستثماره وتحوله رافعة للاقتصاد ومؤمنا لفرص العمل".بعد ذلك جال الحضور في المعرض الذي ضم مخترعين من جامعات وشركات ومؤسسات مختلفة، بالإضافة لقسم بالشباب الفائزين في مباراة العلوم.ويستمر المعرض يومي الخميس والجمعة، من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرا، ويختتم عند الرابعة عصرا، برعاية وزير الصناعة جورج بوشكيان.ويشارك في المعرض أكثر من 35 ابتكارا حضوريا وعن بعد من: لبنان، سوريا، العراق، تركيا، أرمينيا، الكويت، اليمن، بلجيكا، أندونيسيا، رومانيا، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، كوريا الجنوبية، الكونغو.