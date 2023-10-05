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لبنان

السيطرة على الحريق في منشآت الزهراني

Lebanon 24
05-10-2023 | 11:51
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أفاد مدير منشآت الزهراني زياد الزين ان الحريق الذي حصل وامتد في المنطقة الواقعة بين المنشآت ومعمل الكهرباء في الزهراني، قد تمت السيطرة الكاملة عليه. وتوجه بالشكر الى عناصر الجيش وفريق السلامة العامة في منشآت الزهراني والحضور الوازن لفرق الدفاع المدني.
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