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لبنان

عملية تمشيط واسعة في منطقة وادي هاب

Lebanon 24
05-10-2023 | 12:08
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تقوم دورية مشتركة من مخابرات الجيش بعملية تمشيط واسعة في وادي هاب لجهة منطقة ابي سمراء ووادي هاب.
 
 
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