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لبنان

القاصر هيام مفقودة منذ أيام.. هل شاهدتموها؟

Lebanon 24
05-10-2023 | 12:22
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر هيام علي شعبان (من مواليد عام 2007، مكتومة القيد) التي غادرت بتاريخ 2-10-2023، منزلها الكائن في بلدة ابلح، ولم تعُد لغاية تاريخه.
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وطلبت في بيان، من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر المعلقة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 804978-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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