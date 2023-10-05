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لبنان

كان ينظف بندقيته الحربية.. فأصاب شخصين عن طريق الخطأ

Lebanon 24
05-10-2023 | 12:25
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أفادت مراسلة "لبنان 24" انّه واثناء قيام المدعو "م.ا." بتنظيف بندقية حربية داخل مغسل للسيارات في محلة شارع الحرية في طرابلس، اصاب عن طريق الخطأ الشقيقين "ل.ت." و"م.ت" وهما يعملان داخل المغسل. 
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ليتم نقل احد الاصابات الى مستشفى النيني واخر الى المستشفى الحكومي للعلاج.
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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