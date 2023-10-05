كان ينظف بندقيته الحربية.. فأصاب شخصين عن طريق الخطأ

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أفادت مراسلة "لبنان 24" انّه واثناء قيام المدعو "م.ا." بتنظيف بندقية حربية داخل مغسل للسيارات في محلة شارع الحرية في طرابلس، اصاب عن طريق الخطأ الشقيقين "ل.ت." و"م.ت" وهما يعملان داخل المغسل.ليتم نقل احد الاصابات الى مستشفى النيني واخر الى المستشفى الحكومي للعلاج.