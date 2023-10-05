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لبنان

"القومي": للوقوف وقفة رجل واحد

Lebanon 24
05-10-2023 | 12:23
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تقدّم الحزب السوري القومي الاجتماعي بـ"أسمى عبارات التعزية والتضامن من القيادة السياسية والعسكرية في الشام، ومن ذوي الشهداء ومن رفاق سلاحهم الذين سيكونون بعد عملية حمص الإرهابية أقوى في مواجهة المحتل ومشاريعه".
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ورأى في بيان أن "الإرهاب هو الأداة الطيعة جدا في خدمة المشروع اليهودي في المنطقة، والتي استهدفت اليوم الأجيال الجديدة المتفجرة حياة، والمعبئة بإيمان مواجهة الاحتلال اليهودي لبلادنا والجاهزة للعمل على تحريرها".

ودعا الحزب "كل أبناء شعبنا في الشام إلى الوقوف وقفة رجل واحد، على الايمان بأن المواجهة العسكرية في صفوف الجيش السوري والمقاومة هي حاجة يجب أن تلبى فورا دفاعا عن الأرض في مواجهة أعداء الحياة".
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