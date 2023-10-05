26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القوة المشتركة الفلسطينية: سنبقى تحت سقف الإجماع لضمانة أمن المخيم
Lebanon 24
05-10-2023
|
12:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة البيان التالي:
في الوقت الذي تقوم فيه القوة المشتركة الفلسطينية بتنفيذ خطط انتشار وتموضع ميداني في نقاط عديدة وذات حساسية أمنية في مخيم عين الحلوة تنفيذا لقرارات الإجماع الوطني والإسلامي الفلسطيني بمواجهة الظروف الأمنية الطارئة التي يمر بها المخيم عقب وقوع جرائم اغتيال واشتباكات دامية، وما تبعها من آثار ونتائج.
Advertisement
وفي الوقت الذي، تقوم فيه القوة بكامل واجباتها وبكامل طاقتها قيادة وكوادر وأفراد. تنبري بعض الأقلام المشبوهة ببث الإشاعات المغرضة بغرض، النيل من دور القوة المشتركة والإجماع الوطني والإسلامي الفلسطيني.
وهنا تنفي قيادة القوة كل ما يشاع عن استقالات أو استنكاف أو تراجع.
ستبقى القوة المشتركة تحت سقف الإجماع الضمانة لأمن المخيم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرا وهما يرقصان ويقبلان بعضهما.. دانييلا رحمة تُثير الجدل بتصرفها مع زوج فنانة شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
ظهرا وهما يرقصان ويقبلان بعضهما.. دانييلا رحمة تُثير الجدل بتصرفها مع زوج فنانة شهيرة (فيديو)
00:09 | 2023-10-05
05/10/2023 12:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء وتُنافس والدتها جمالا: ابنة ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
شقراء وتُنافس والدتها جمالا: ابنة ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صور)
00:40 | 2023-10-05
05/10/2023 12:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين محمود نصر وستيفاني عطالله في "كريستال" تُشعل المواقع.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين محمود نصر وستيفاني عطالله في "كريستال" تُشعل المواقع.. والجمهور غاضب! (فيديو)
02:33 | 2023-10-05
05/10/2023 02:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرفٌ في لبنان "يفاجئ" زبائنه.. ماذا فعل؟
Lebanon 24
مصرفٌ في لبنان "يفاجئ" زبائنه.. ماذا فعل؟
02:15 | 2023-10-05
05/10/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
05:40 | 2023-10-05
05/10/2023 05:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:33 | 2023-10-05
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
01:00 | 2023-10-05
النازحون "قنبلة موقوتة" تنتشر في المناطق اللبنانية.. وتحذير مما سيجري!
03:00 | 2023-10-05
"إنقلاب" مفاجئ داخل عين الحلوة.. "فتح" تتلقى "طعنة جديدة"!
02:00 | 2023-10-05
انتخابات رئاسية تحت الفصل السابع ؟
18:00 | 2023-10-05
أمل بإحداث خرق
17:30 | 2023-10-05
إخلاء منازل نازحين غير شرعيين في البوشرية
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
06/10/2023 01:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
06/10/2023 01:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
06/10/2023 01:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24