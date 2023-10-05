Advertisement

لبنان

القوة المشتركة الفلسطينية: سنبقى تحت سقف الإجماع لضمانة أمن المخيم

Lebanon 24
05-10-2023 | 12:50
A-
A+
Doc-P-1114022-638321315324476054.jpg
Doc-P-1114022-638321315324476054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة البيان التالي: 

في الوقت الذي تقوم فيه القوة المشتركة الفلسطينية بتنفيذ خطط انتشار وتموضع ميداني في نقاط عديدة وذات حساسية أمنية في مخيم عين الحلوة تنفيذا لقرارات الإجماع الوطني والإسلامي الفلسطيني بمواجهة الظروف الأمنية الطارئة التي يمر بها المخيم عقب وقوع جرائم اغتيال واشتباكات دامية، وما تبعها من آثار ونتائج. 
Advertisement
وفي الوقت الذي، تقوم فيه القوة بكامل واجباتها وبكامل طاقتها قيادة وكوادر وأفراد. تنبري بعض الأقلام المشبوهة ببث الإشاعات المغرضة بغرض، النيل من دور القوة المشتركة والإجماع الوطني والإسلامي الفلسطيني.
وهنا تنفي قيادة القوة كل ما يشاع عن استقالات أو استنكاف أو تراجع.
ستبقى القوة المشتركة تحت سقف الإجماع الضمانة لأمن المخيم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:33 | 2023-10-05
01:00 | 2023-10-05
03:00 | 2023-10-05
02:00 | 2023-10-05
18:00 | 2023-10-05
17:30 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24