القوة المشتركة الفلسطينية: سنبقى تحت سقف الإجماع لضمانة أمن المخيم

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صدر عن قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة البيان التالي:في الوقت الذي تقوم فيه القوة المشتركة الفلسطينية بتنفيذ خطط انتشار وتموضع ميداني في نقاط عديدة وذات حساسية أمنية في مخيم عين الحلوة تنفيذا لقرارات الإجماع الوطني والإسلامي الفلسطيني بمواجهة الظروف الأمنية الطارئة التي يمر بها المخيم عقب وقوع جرائم اغتيال واشتباكات دامية، وما تبعها من آثار ونتائج.وفي الوقت الذي، تقوم فيه القوة بكامل واجباتها وبكامل طاقتها قيادة وكوادر وأفراد. تنبري بعض الأقلام المشبوهة ببث الإشاعات المغرضة بغرض، النيل من دور القوة المشتركة والإجماع الوطني والإسلامي الفلسطيني.وهنا تنفي قيادة القوة كل ما يشاع عن استقالات أو استنكاف أو تراجع.ستبقى القوة المشتركة تحت سقف الإجماع الضمانة لأمن المخيم.