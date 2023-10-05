خطفوه وهددوه بالقتل ثم تركوه.. هذا ما حصل في ابي سمراء

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عمد مجهولون داخل سيارة من نوع "اوبل اسكونا" داكنة الزجاج وبدون لوحات على خطف المدعو (ع.ع.) بقوة السلاح اثناء تواجده داخل محله في منطقة ابي سمراء شارع الحلوة. حيث جرى اقتياده الى زيتون ايي سمراء من ثم تهديده بالقتل، وتركه لاحقاً دون معرفة الاسباب.وعلم ان المدعو "ع.ع" بصدد الادعاء لدى الفصيلة المعنية ضد مجهولين.