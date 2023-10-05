دهم مخيمات للنازحين السوريين.. إليكم ما ضبطته مخابرات الجيش (صورة)

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دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وأوقفت عددًا من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية، وفقاً لما أعلنته قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، اليوم.وأشار البيان الى انه تم "ضبط مبالغ مالية مزوّرة وسيارة غير قانونية، إضافة إلى ختم عائد لأمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية".وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.